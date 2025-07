Zucchero di canna nella Coca, ricetta Trump

PonchiaÈ come chiedere alla Ferrero di mettere il dolcificante nella Nutella. Come impicciarsi nell’alchimia di erbe segrete del Fernet Branca e pretendere di togliere l’Iris per esagerare con la Galanga, lo zenzero tailandese che tiene al riparo dagli spiriti maligni e rafforza la virilità. È come andare a spiegare a una nonna di Casale Monferrato che i krumiri, protetti da un misterioso copyright, possono adeguarsi ai tempi e diventare dietetici. O mettere zizzania fra le vergare delle Marche che credono di avere l’esclusiva sulle olive all’ascolana. Ci sono cose che non si toccano. Santuari inviolabili protetti da sacerdoti che non accettano consigli. Uno è la Coca Cola, la cui ricetta sarà ormai un segreto di pulcinella ma deve restare teoricamente inconoscibile, assolutamente non modificabile. Donald Trump, bevitore smodato della versione light, ha messo il becco anche lì. Tentando di convincere l’azienda di Atlanta a sostituire con lo zucchero di canna lo sciroppo ricavato dal mais, il suo parente povero. Perché ha un gusto migliore, dice. Forse perché la cannamele è prodotta nella "sua" Florida e tanto di guadagnato. Non è dato sapere se li abbia convinti. Ad Alba avrebbero gridato al sacrilegio, le casalinghe di Ascoli avrebbero chiesto l’impeachment.