Guerra Ucraina news, Ue approva il 18esimo pacchetto di sanzioni per la Russia. E lavora al 19esimo

Roma, 18 luglio 2025 - Dopo che la Slovacchia ha tolto il veto il Comitato permanente dei rappresentanti degli Stati membri presso l'Ue ha approvato questa mattina a Bruxelles il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E sta già lavorando per il 19esimo, ha fatto sapere il ministro degli Esteri estone Margus Tsakhna. "Non ci accontenteremo di mezze misure. Ogni nuovo pacchetto rafforza il nostro messaggio: l'Ucraina non è sola e la Russia non resterà impunita". Soddisfatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha ringraziato l'Unione europea: "Una decisione dell'Unione Europea per la quale abbiamo lavorato tutti insieme. Siamo riusciti a rafforzare il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per questa guerra e oggi il pacchetto è stato approvato. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato", ha scritto Zelensky su X, sottolineando "la decisione dell'Ue di vietare tutte le transazioni relative ai gasdotti del sistema Nord Stream, la cui costruzione faceva parte della preparazione di Putin alla guerra totale. Tutte le infrastrutture della guerra russa devono essere bloccate".

Una mitragliatrice ucraina Browning M2 della Difesa antiaerea territoriale di Kiev