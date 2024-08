Russia: bomba termobarica da 500 kg su forze ucraine a Kursk. “Kiev minaccia centrale nucleare”

Roma, 19 agosto 2024 – A cinque giorni dall’incursione di Kiev nella regione russa di Kursk, Mosca risponde all’offensiva di terra con un potente attacco aereo. Un bombardiere Su-34 ha colpito la notte scorsa le forze ucraine nel tratto di confine della regione di Kursk con un missile da 500 kg a testata termobarica: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.

Intanto è arrivato a Mosca uno dei primi treni che trasportano gli sfollati da Kursk, mentre l'esercito di Kiev prosegue in quella che sembra l’offensiva più pesante sul suolo russo dall'inizio del conflitto nel 2022.

L'incursione ucraina rappresenta una "minaccia" per la vicina centrale nucleare, che si trova a meno di 50 chilometri dalla zona di combattimento. Lo ha affermato Aleksei Likhachev, direttore generale di Rosatom, la società statale per il nucleare, in un colloquio col numero uno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Aiea), Rafael Grossi. Likhachev ha comunque assicurato che "il livello delle radiazioni nella centrale e nella città di Kurchatov è nella norma" e i reattori 3 e 4 sono in attività”.

Mosca, testata termobarica su mercenari di Kiev nel Kursk

