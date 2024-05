Attacco a Kharkiv, quali sono le intenzioni di Mosca? Isw: ecco i 5 possibili obiettivi

Roma, 10 maggio 2024 – Sono molte le incognite sulle intenzioni di Mosca in merito all’area di Kharkiv, dopo gli scontri con le forze ucraine nella regione. Il principale think tank statunitense, l'Institute for the Study of War, ha affermato che le prove indicano che i primi attacchi russi a Kharkiv sono stati effettuati a scopo di ricognizione e non come una spinta per conquistare la città di Kharkiv. Anche il blogger militare russo Rybar ha affermato oggi che il tentativo di sfondamento di questa mattina è stato a suo dire, una missione di test al combattimento e non un assalto vero e proprio.

Incendi dopo le bombe russe sulla regione di Kharkiv (foto Ansa)

Isw ha anche suggerito i cinque obiettivi che la Russia potrebbe cercare di raggiungere con l'operazione: