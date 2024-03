Kate Middleton, i sospetti della London Clinic. “Un dipendente ha tentato di rubare dati dalla cartella”

Londra, 20 marzo 2024 – Nuovo capitolo nella saga inglese di Kate Middleton. Il Daily Mail rivela oggi che la London Clinic, la struttura dove la principessa del Galles è stata operata lo scorso gennaio, avrebbe aperto un’indagine interna, sospettando il tentato furto di dati dalla cartella clinica della futura regina da parte di un o una dipendente. La diretta interessata sarebbe al corrente. Quello che è successo “è un problema per la London clinic” avrebbe commentato un portavoce di Kensington Palace.

Il garante dei dati dell’ospedale, l'Information Commissioner's Officer, contattato dal Mail Online, ha confermato di aver "ricevuto una segnalazione di violazione" e di essere in procinto di "valutare le informazioni fornite". Ma i dirigenti dell’ospedale si rifiutano di dire se ci siano stati o meno provvedimenti disciplinari nei confronti del personale. E se la persona sospettata sia ancora in servizio o sia stata sospesa.

Impiegati della clinica, che si trova in centro a Londra, a detta del Daily Mail hanno riferito che il personale “è sconvolto” dal fatto che “un collega fidato” possa aver tradito la fiducia e l’etica sanitaria.

La salute di Kate Middleton è al centro dell’interesse mondiale dopo che la famiglia reale ha annunciato l’intervento e il ricovero della principessa per un non meglio precisato problema all’addome. I tempi di degenza e convalescenza e l’assenza prolungata di Kate dalle scene, alimenta sospetti e retroscena più o meno fantasiosi sulla malattia di Kate e sulle sue reali condizioni. La foto con i figli, risultata poi manipolata, le paparazzate in cui Catherine non si vede bene in volto, l’assenza di dichiarazioni ufficiali. Tutto questo nutre il gossip. Come sta Kate? Perché non si fa vedere, perché dare in pasto ai media immagini non chiare che invece di sgombrare il campo dai dubbi, danno spazio al più becero complottismo?

Ora qualcuno avrebbe tentato di accedere alla cartella clinica di Middleton. Per curiosità personale? Poco credibile. Per vedere lo scoop ai giornali, approfittando delle sete di notizie comprovate sulla salute di Kate? Può essere. Al momento però le informazioni sono scarse e tutto quello che possiamo fare è accontentarci ancora una volta di supposizioni.