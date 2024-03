Un'altra foto ritoccata da Kate? Getty ritira una vecchia immagine della regina scattata dalla principessa

Londra, 19 marzo 2024 – Il foto-ritocco potrebbe essere un vizio a corte. Dopo l’immagine di Kate Middleton con i figli, diffusa dall’account social ufficiale della principessa, ma ritirata dalle agenzie stampa internazionale perché manipolata, un altro scatto della famiglia reale finisce sotto la lente. Si tratta di una vecchia foto della regina Elisabetta con nipoti e bisnipoti.

Anche questa foto è stata diffusa da Kensington Palace, nell’aprile dello scorso anno per il 97esimo compleanno di Elisabetta. Secondo quanto scrive il Daily Mail era stata scattata proprio da Kate Middleton nell’agosto del 2022, proprio poche settimane prima della morte della regina. Ebbene, a un anno di distanza dalla sua pubblicazione, Getty Images ha deciso di cancellarla dal suo archivio perché “digitalmente migliorata”, ha detto un portavoce dell’agenzia a Telegraph.

Nello scatto si vede la regina seduta su un divano verde, attorno a lei ci sono i figli di William e Kate, i principini Giorge, Charlotte e Louis, i cugini, Louise Mountbatten-Windsor, James, Earl of Wessex, Lena Tindall, Isla Phillips, Mia Tindall, Lucas Tindall e Savannah Phillips.

Sempre il Telefraph evidenzia diverse anomalie, compresa un’alterazione della gonna della sovrana, o le toppe nere dietro George e Louis che suggeriscono l’intervento editoriale. E’ probabile che dopo il caso di fotoritocco evidente per il post il Mother’s day (la festa della mamma britannica), Getty abbia passato in rassegna le vecchie foto della Royal Family, alla ricerca di manipolazioni, scovando in archivio un altro esempio di editing non proprio riuscito.

La foto di Kate con i figli, rilasciata la scorsa settimana sulla pagina Instagram dei principi del Galles, doveva tranquillizzare l’opinione pubblica sullo stato di salute della principessa. Ma ha sortito l’effetto contrario. L’uso di foto editing ha sollevato dubbi sull’autenticità, alimentando ricostruzioni complottiste sulle condizioni della futura regina. In un post successivo firmato “C.” (Catherine Middletone, per tutti Kate), la principessa si assume la responsabilità della gaffe, affermato di aver lei stessa ritoccato la foto con l’intento di migliorarla. Ma essendo una “amateur (fotografa amatoriale)” il risultato è quello che è stato. La spiegazione non ha convinto molti che sottolineano come un errore così grossolano mal si concili con un apparato di comunicazione notevole come quello della casa reale. Ma la scoperta di un precedente nell’archivio fotografico social dei reali potrebbe ridimensionare anche significato dell’ultimo episodio. Anche nel primo caso fu Kate a pasticciare con Photoshop?