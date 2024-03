Nel Regno (Unito) dei dubbi. Spunta un video di Kate: "Troppo alta e magra". E ora si parla di una sosia

A un popolo affamato non si danno le brioche. E nemmeno lo si tiene buono con foto taroccate, recenti e a scoppio ritardato, o video sgranati dove "i capelli non si muovono come quelli di Kate" e "le orecchie non sono le sue". Dubbi, notizie false, imbarazzi, silenzi e malattie misteriose. Una maledizione sembra essere abbattuta sui reali d’Inghilterra. Nella peggior crisi di credibilità della loro storia, come si muovono sbagliano. E quel rapporto magico che la regina Elisabetta aveva cercato di preservare e Carlo III ha promesso di rinfrescare con prudenza, adesso scricchiola. Vittorio Sabadin, giornalista, scrittore, autore di libri sulla Corona, ricorda che i sudditi britannici perdonano tutto alla monarchia, ma non di essere ingannati: "Vivono una vita di grandi privilegi, sono pagati con le tasse e hanno il dovere della trasparenza. Non possono essere persone che mentono e non riescono a uscire da questa ambiguità". Diceva la saggia Queen Elizabeth: io devo essere vista per essere creduta. La principessa Catherine al momento continua a non farsi vedere. E se si lascia vedere, forse non è lei.

Un’isteria collettiva attraversa il Regno Unito, si amplifica sui social, deborda in America dove forse Meghan Markle si sta mordendo le dita: se non avesse mollato, questo potrebbe essere il suo momento. Il re ha il cancro e qualcuno lo ha già dato per morto, anche se ieri si è manifestato in forma discreta. La regina Camilla va per gli 80, soffre di osteoporosi e se può si prende una vacanza. William è in sospetto di tradimento. Andrea ha i suoi guai con la giustizia e Harry quando va bene compare in videoconferenza. E la principessa è prigioniera nella torre di una convalescenza impenetrabile. Neanche il più spregiudicato degli sceneggiatori avrebbe osato tanto: i reali allo sbando, dilettanti del Photoshop, non sorvegliati da chi dovrebbe proteggerne la reputazione. Ora si scopre che l’immagine ritoccata e già memorabile di Kate e dei figli per la festa della mamma non è stata la prima a essere aggiustata. Gli esperti dell’agenzia Getty Images ne hanno esaminate altre stabilendo che una di Elisabetta con dieci nipoti e bisnipoti ha subito la stessa sorte: "migliorata digitalmente alla fonte". Risale al 21 aprile 2023 in quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno della sovrana, scattata a Balmoral nell’agosto 2022 un mese prima della sua morte. È seduta su un divano verde, i bambini sorridono e un’analisi della Cnn identifica 19 segni di alterazione, fra cui il kilt della regina, i capelli della principessa Charlotte e la spalla del principe Louis. E ad andarci di mezzo è di nuovo Kate, perché da Kensington Palace dichiarano che fu lei a scattarla.

La principessa ’scomparsa’ ieri è riemersa in un video in cui fa la spesa col marito, allegra e in forma, al Windsor Farm Shop. Tutto chiarito? Macché. Altre speculazioni: è troppo dimagrita, troppo alta, i capelli e le orecchie non sono i suoi. Sui social, spazientiti, parlano di una sosia. E non c’è pace, benché lei abbia promesso di materializzarsi prima di Pasqua e in tenuta sportiva appaia davvero rilassata. Ma allora perché non rompere gli indugi e togliere un peso alla nazione? Un video a prova di sospetto, il racconto onesto di questi mesi grami. Qualcosa che le assomigli davvero e metta fine alle ossessioni, liberando la Corona dal sortilegio. "Dibattiamo sempre se dovremmo o meno abolire i reali – ha commentato l’editorialista Tim Stanley –, ma visto il modo in cui li abbiamo trattati non mi sorprenderei se si abolissero loro stessi".