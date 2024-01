Jay Carter “ucciso da uno squalo” alle Hawaii: perché è il periodo degli attacchi

Roma, 1 gennaio 2024 – Si chiamava Jay Carter, aveva 39 anni e una grande passione per la vita all’aria aperta. Sarebbe l’ultima vittima di uno squalo alla Hawaii, secondo quanto hanno ricostruito finora le indagini.

L’attacco risale a sabato mattina a Paia Bay, al largo della spiaggia di Maui, la seconda isola più grande delle Hawaii, frequentata ogni anno da tre milioni di turisti. Il ferito è stato trasportato a riva con una moto d’acqua. Una volta a terra, il personale di primo soccorso ha eseguito le manovre salvavita fino all’arrivo del personale medico. Inutile il trasporto al Maui Memorial Medical Center.

Le misure di allerta

Il Baldwin Beach Park e il Lower P’ia Park (Baby Beach) sono stati chiusi sabato in seguito all’incidente e sono stati installati cartelli di pericolo nelle spiagge tutto attorno al luogo dell’incidente.

Squali: perché il rischio è maggiore tra ottobre e dicembre

Il dipartimento per le Risorse Acquatiche delle Hawaii aveva avvertito di un maggior rischio di attacchi di squali nel periodo fra ottobre e dicembre. Tuttavia si tratta di eventi rari. Secondo la Cnn, l'ultimo caso di attacco fatale di uno squalo a largo della Hawaii risale all'8 dicembre 2022 quando fu ucciso un sub.

L’ultimo attacco in Australia

Pochi giorni fa l’ultimo attacco mortale in Australia: Khai Cowley, promessa del surf, è stato ucciso a soli 15 anni da uno squalo su una remota spiaggia nel sud dell’Australia. Il ragazzino è morto dopo che il pescecane gli ha strappato una gamba vicino a Ethel Beach nel Parco nazionale di Innes, nella penisola di Yorke nell’Australia meridionale. L’attacco è avvenuto davanti al padre inorridito che aveva portato il figlio ad allenarsi sulla spiaggia a quattro ore di distanza dalla loro casa a Seaford, a sud di Adelaide. Solo due settimane fa, Khai - al 146esimo posto tra i surfisti under 18 in Australia - era stato nominato “sportivo eccezionale” dal Seaview Road Board Riders.