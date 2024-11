Israele news, notte di bombe su Beirut e Gaza. Il caso Netanyahu divide il governo italiano

Tel Aviv, 23 novembre 2024 – Fuoco di Israele sul Libano mentre non si placano le polemiche per il ferimento di 4 soldati italiani nel lancio di razzi probabilmente esplosi da Hezbollah. L’esercito di Tel Aviv ha bombardato un edificio di 8 piani a Beirut: 4 i morti. Resta altissima la pressione su Gaza, colpita da raid israeliani nella notte. La protezione civile palestinese conta 19 morti, di cui 4 bambini. Non c’è una linea condivisa in Europa e in Italia sul mandato di arresto per Netanyahu spiccato dalla Corte penale internazionale. Per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani la posizione del governo “è chiara”. Un messaggio per il collega Matteo Salvini che ha aperto le porte del Belpaese al premier israeliano (“E’ il benvenuto, i criminali sono altri), in aperta sfida alla CPI. Ma anche le parole di Giorgia Meloni lasciano spazio ad ambiguità: "Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alla sentenza della Corte Penale Internazionale. Motivazioni che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica”.

Un edificio della periferia di Beirut ridotto in macerie dopo un raid israeliano (Afp/Ansa)

Le notizie in diretta