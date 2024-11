Gaza, bombardamento di Israele distrugge quartiere residenziale: 66 morti. Altri raid sul Libano

06:55

Senato Usa approva boccia stop vendita armi a Israele

Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato le risoluzioni presentate da Bernie Sanders, che avrebbero vietato la vendita di armi americane a Israele. Solo 18 senatori hanno votato a favore - e 79 contro (molti dei quali democratici). Qualora fossero stati approvati, i testi avrebbero bloccato ll'invio di munizioni per i carri armati, granate da mortaio e kit per trasformare le cosiddette 'bombe stupide' in bombe di precisione.