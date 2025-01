Hamas: approvata la lista di 34 ostaggi da liberare. Ma Israele smentisce: “Non ha dato i nomi”

Roma, 5 gennaio 2025 – Un esponente di Hamas ha annunciato alla Reuters che il movimento palestinese ha approvato la lista di 34 ostaggi, come richiesto da Israele, da rilasciare in una prima fase (circostanza subito smentita dall'ufficio del premier). Tuttavia, il funzionario del gruppo ha precisato che qualsiasi intesa resta subordinata al ritiro completo dell'esercito israeliano da Gaza e a un cessate il fuoco permanente: su questo punto - ha però ammesso - non ci sono stati progressi da parte israeliana. Netanyahu ha infatti più volte ribadito - anche nei precedenti tentativi di accordo - che Israele non intende impegnarsi a porre fine alla guerra e che, al contrario, riprenderà la sua lotta contro Hamas alla fine di qualsiasi accordo venga raggiunto.

I colloqui sul cessate il fuoco nella Striscia e il rilascio degli ostaggi detenuti dal movimento integralista islamico palestinese Hamas nell'enclave potrebbero riprendere in Qatar nelle prossime 24 ore, come ha dichiarato Dmitri Gendelman, consigliere dell'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Un'immagine dal conflitto israelo-palestinese (Ansa)

Giovedì, l'ufficio di Netanyahu ha detto di aver ordinato ai servizi segreti e di sicurezza israeliani di continuare i colloqui in Qatar per risolvere la situazione nella Striscia di Gaza e garantire il rilascio degli ostaggi israeliani. Il portale di notizie israeliano Walla ha riferito che una delegazione di negoziatori si sarebbe recata a Doha venerdì per portare avanti le discussioni sugli ostaggi nella Striscia di Gaza.