Usa: “Non bloccheremo gli aiuti militari a Israele”. Mosca: basta raid vicino alla nostra base in Siria

Roma, 13 novembre 2024 – Ancora raid d’Israele su Beirut contro Hezbollah. Secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, sei persone sono state uccise e almeno 15 sono rimaste ferite in seguito a un bombardamento contro un edificio residenziale a Dawhet Aramoun, a sud della capitale. E, mentre la Russia ha chiesto di astenersi dal lanciare attacchi aerei contro Hezbollah nei pressi di una delle sue basi in Siria, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non bloccheranno gli aiuti militari a Tel Aviv sebbene sia scaduto il termine dei 30 giorni imposto dall’amministrazione Biden al governo di Netanyahu affinché migliorasse l'accesso agli aiuti umanitari da parte dei palestinesi. Secondo Washington, infatti, ci sono stati progressi in questo senso e "Israele sta adottando misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza". Di parere contrario otto organizzazioni umanitarie internazionali, che denunciano ulteriori "misure che hanno peggiorato drasticamente la situazione sul campo", mentre Hamas accusa gli Usa di essere complici di una "guerra genocida" nella Striscia.

Soccorritori al lavoro dopo un raid d'Israele a est di Beirut, in Libano (Ansa)

Le news in diretta