Gaza, allarme aiuti umanitari: mai così pochi dal 2023, pressioni su Israele. Katz: “Guerra in Libano continuerà”

07:35

Allarme aiuti umanitari a Gaza

La quantità di aiuti che raggiunge Gaza è scesa al livello più basso da dicembre, secondo i dati ufficiali israeliani, nonostante gli Stati Uniti abbiano lanciato un ultimatum di 30 giorni il mese scorso, che scadrà tra martedì e mercoledì. La minaccia lanciata è quella di sanzioni se non ci fosse un aumento delle forniture umanitarie nel territorio. Lo riporta il Guardian. In mattinata, l'Idf ha annunciato la consegna di centinaia di pacchi di cibo e acqua nelle aree di Jabalia e Beit Hanoun. "Questa operazione tattica si è aggiunta allo sforzo di coordinamento della scorsa settimana per inviare 11 camion di cibo, acqua e forniture mediche al campo di Jabalia", si legge in un comunicato.