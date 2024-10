Israele attacca l’Iran: “Colpiti siti militari, Teheran ha pagato il prezzo”. Gli Usa: “È autodifesa. Ora basta scontri”

Roma, 26 ottobre 2024 – Israele attacca l’Iran: è la rappresaglia al massiccio attacco con missili balistici del 1° ottobre. “In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di Israele, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari in Iran da parte delle forze di difesa israeliane”, è l'annuncio ufficiale dell'Idf sulle operazioni in corso questa notte. Due le ondate di attacchi lanciati da Israele. Esplosioni si sono verificate a Teheran, tra cui nella parte orientale della capitale e all'aeroporto internazionale Imam Khomeini. Altre persone hanno affermato sui social media di aver sentito un'esplosione nella cittadina di Islamshahr a sud-ovest della capitale e in un forte militare a Fath Highway, a sud-ovest.

Israele ha attaccato l'Iran questa notte

Gli Usa, specificando di non essere coinvolti nel raid delle forze armate di Tel Aviv, hanno dichiarato che “gli attacchi di Israele contro l'Iran sono autodifesa”. L'ammnistrazione di Joe Biden è stata avvertita in anticipo, secondo quanto ha riferito un funzionario americano al New York Times, precisando “che Casa Bianca e Pentagono si sono consultati con Israele negli ultimi giorni sulla portata e sul tipo di obiettivi da colpire”. Obiettivi che sono stati principalmente militari, tra cui batterie di difesa aerea e siti di produzione di missili balistici, utilizzati negli attacchi diretti iraniani contro Israele del 1° ottobre e del 14 aprile. Non sono stati presi di mira, quindi, centri nucleari o energetici.

