Israele-Iran, cronologia di un conflitto storico

Roma, 26 ottobre 2024 - L'attacco mirato di Israele in Iran nella notte è solo l'ultimo stadio di un conflitto in escalation tra i due paesi, esacerbato un anno fa dall'inizio della guerra di Gaza. L'inimicizia tra Israele e l'Iran risale infatti a decenni fa, attraverso una storia di guerre clandestine e attacchi via terra, mare, aria e cyberspazio. Di seguito una cronologia degli eventi che hanno scandito il passaggio da una guerra ombra al conflitto aperto.