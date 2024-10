“Massacro di massa” a Jabalia, 150 tra morti e feriti. Tre giornalisti uccisi in Libano

05:02

Negoziati in ripresa, oggi Blinken è a Londra per parlare di Gaza

Timidi segnali di ripresa della diplomazia sulla guerra in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken è a Londra, dove oggi incontrerà i suoi omologhi della Giordania e degli Emirati, e il primo ministro ad interim del Libano. Gli incontri con il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, e con quello degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al-Nagayan, si concentreranno probabilmente sugli sforzi per sostenere i piani di stabilità, sicurezza e la ricostruzione nella Striscia di Gaza dopo la fine della guerra. L'incontro di Blinken con il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, sarà invece dedicato alla campagna militare israeliana contro Hezbollah, che ha provocato vittime di massa tra la popolazione civile del Libano, in particolare nella capitale Beirut.

Ieri in una conferenza stampa, il segretario di stato americano ha affermato che la lotta di Israele contro Hezbollah "non può e non deve portare a una campagna prolungata" in Libano. Blinken ha invitato Israele ad adottare le misure necessarie per prevenire danni alla popolazione civile, all'esercito libanese e alle forze di pace delle Nazioni Unite. La visita di Blinken in Medio Oriente è iniziata il 21 ottobre. Il capo della diplomazia Usa ha visitato Israele, Arabia Saudita e Qatar. Il difficile negoziato per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sembra avere fatto un timido progresso dopo lo stallo delle scorse settimane: Blinken e la sua controparte del Qatar hanno annunciato che i colloqui riprenderanno questo fine settimana, anche se la gran parte degli osservatori considerano improbabile che si possa prevedere una svolta prima delle elezioni americane.