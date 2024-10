Guerra Israele, dipendente Unrwa ucciso da missile Idf a Gaza. Raid su Damasco e Beirut

06:53

Siria: un morto e 7 feriti in raid israeliani

Si conta un morto e sette feriti per gli attacchi israeliani alla capitale siriana Damasco avvenuti all'alba di oggi e a un sito militare vicino alla città occidentale di Homs. Gli attacchi hanno ucciso un soldato e ne hanno feriti sette, afferma il ministero della difesa siriano. I raid hanno preso di mira il quartiere centrale di Damasco di Kafr Sousa e un sito militare nella campagna di Homs, afferma il ministero in una dichiarazione, aggiungendo che hanno causato "danni materiali" senza fornire dettagli. In precedenza, i media statali siriani hanno affermato che sono state udite esplosioni a Damasco dopo che Israele ha colpito un edificio residenziale a Kafr Sousa.