Sparatoria in Ucraina: uomo apre il fuoco nel villaggio di Sofiivska, diversi morti

Kiev, 8 maggio 2025 – Sono diverse le vittime nel villaggio di Sofiivska Borshchahivka, in Ucraina, dove un uomo ha aperto il fuoco per ragioni ancora sconosciute. Lo riporta la polizia su Telegram, citata dai media locali. “La polizia della regione di Kiev sta accertando le circostanze della sparatoria avvenuta nel quartiere di Buchansky, in cui sono morte diverse persone”, scrive Ukrainska Pravda citando le forze dell’ordine. “Attualmente tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sulla scena ed è in corso un'operazione speciale per arrestare l'aggressore, ha osservato la Polizia nazionale.

In aggiornamento