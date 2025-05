Gli antenati del T-Rex sarebbero americani

Roma, 8 maggio 2025 – Dove è ‘nato’ il T-Rex? O meglio: quali sono le origini del ‘principe dei dinosauri’. Un nuovo studio propone una teoria alternativa a quella più comune, almeno fino ad oggi, secondo cui il Tyrannosaurus Rex si sarebbe evoluto in Asia. Vediamo di cosa si tratta.

Il predatore in cima alla catena alimentare

Quando ‘regnava’ sulla Terra, oltre 60 milioni di anni fa, il T-Rex era il predatore per eccellenza, l’animale all’apice della catena alimentare del pianeta. La maggior parte dei fossili scoperti finora è stata rinvenuta in Nord America, principalmente negli stati del Montana e del South Dakota, e nelle province canadesi dell'Alberta. Sebbene non si sappia ancora con certezza chi fossero gli antenati di questo predatore, gli scienziati ritengono che si sia evoluto da dinosauri più piccoli appartenenti alla linea evolutiva dei tirannosauridi.

Da dove proviene il T-Rex

Il luogo in cui questa linea ebbe origine è da tempo oggetto di dibattito nella comunità scientifica ma, a causa della somiglianza anatomica tra il T-Rex e i tirannosauridi asiatici, molti paleontologi ritengono che la specie possa essere migrata dall’Asia al Nord America e lì essersi evoluta. L'autore principale dello studio, Cassius Morrison, dottorando dell’University College London, ha dichiarato: “Il nostro modello suggerisce che i ‘nonni’ del T-Rex siano probabilmente arrivati in Nord America dall’Asia, attraversando lo stretto di Bering, tra quella che oggi è la Siberia e l’Alaska”. Per dimostrarlo, ha elaborato un modello che prende in considerazione vari fattori, come i luoghi in cui erano stati scoperti i diversi esemplari di tirannosauridi, i loro alberi evolutivi e il clima locale. Così, Morrison e il suo team di ricerca hanno scoperto che i fossili di T-Rex risultano distribuiti in Laramidia, un'antica massa continentale insulare che si estendeva dall'attuale Alaska fino al Messico.

Questa collocazione geografica suggerisce, a sua volta, che gli antenati del Tirannosauro migrarono dall’Asia al Nord America attraversando Laramidia, circa 72 milioni di anni fa. Come? Attraversando un ponte terrestre situato nell’attuale stretto di Bering, tra la Siberia e l’Alaska. Questo collegamento sarebbe stato possibile grazie all’abbassamento del livello del mare, che avrebbe temporaneamente unito i due continenti.