Libano: esercito israeliano conferma morte di Safieddine, nuovo leader di Hezbollah. Continuano i raid incrociati

Israele ordina evacuazione Tiro

"L'attività di Hezbollah costringe l'Idf ad agire nell'area in cui vi trovate. L'Idf non vuole nuocervi". Con queste parole Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle forze israeliane, ha ordinato l'evacuazione di Tiro, in Libano. Presto verranno effettuati attacchi verso le presunte strutture dei miliziani filo-iraniani. "Dovete immediatamente allontanarvi dall'area segnata in rosso e dirigervi a nord verso il fiume Awali", ha concluso Adraee. I villaggi nell'area circostante a Tiro sono già stati mira di bombardamenti nella giornata di ieri.