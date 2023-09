Iran, arrestato il padre di Mahsa Amini a un anno dalla sua uccisione. Scioperi in Kurdistan

Roma, 16 settembre 2023 – È passato un anno dalla morte di Mahsa Amini, la ragazza uccisa in Iran dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo. E oggi, mentre in varie città del Kurdistan iraniano sono in corso scioperi in occasione del primo anniversario della sua morte, il padre della giovane è stato arrestato dalle forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica subito dopo essere uscito di casa. A darne notizia è la ong Hengaw che si occupa di tutela dei diritti umani. Secondo Hangaw, Amjad Amini è stato prelevato e trasferito in una località sconosciuta. Le autorità governative, secondo la ong, aveva imposto alla famiglia Amini di non tenere commemorazioni per l'anniversario della morte della ragazza, ma la famiglia della giovane ha dichiarato in un comunicato che, "come ogni famiglia in lutto, noi, la famiglia Amini, ci riuniremo presso la tomba della nostra amata figlia Jina (Mahsa) Amini, nell'anniversario della sua morte, e stiamo celebrando cerimonie commemorative tradizionali e religiose." Amjad Amini era stato convocato per essere interrogato da varie agenzie di sicurezza almeno quattro volte nelle ultime settimane, riferisce ancora la ong secondo cui anche altri due membri della famiglia Amini sono stati arrestati martedì 12 settembre durante un raid delle forze di intelligence a Saqqez e rimangono ancora in detenzione con uno status di custodia incerto. La città di Saqqez, soprattutto intorno alla residenza della famiglia Amini e alle strade che conducono al cimitero di Aichi (la tomba di Mihsa), è stata pesantemente militarizzata, con forze militari e di sicurezza di stanza in tutte le aree attrezzate e armate. In seguito a un appello lanciato da vari partiti politici e attivisti curdi, molti negozi hanno tenuto chiuso a Baneh, Kamyaran, Divandarreh, Sanandaj e – appunto – Saqqez, fa sapere sempre Hengaw.