Iran, i retroscena sull’attacco a Israele. “Ordinato da Khamenei, il presidente Pezeshkian informato solo poco prima dell’inizio”

New York, 2 ottobre 2024 - L’Iran è sull’orlo del caos, con gli equilibri interni ormai degradati. I retroscena dell’attacco a Israele, il contesto e le forme con le quali è maturato, delineano un Paese fortemente spaccato, tra riformisti e conservatori e all’interno dello stesso campo conservatore. Il New York Times, citando fonti israeliane, riferisce che il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è stato informato del raid lanciato ieri sera solo "poco prima che iniziasse" e ciò dimostra che il "regime iraniano era diviso sull'operazione" e "probabilmente aumenteranno le divisioni nel governo".

Il quotidiano, citando sempre fonti israeliane, ha confermato che l'attacco è stato eseguito dall'Aeronautica dei Guardiani della Rivoluzione, che rispondono direttamente alla Guida Suprema Ali Khamenei, e non è stata un'operazione dell'esercito regolare.

La Guida Suprema iraniani Ali Khamenei (foto Ansa)

"La capacità di Israele di anticipare l'attacco iraniano e di indicare l'ora precisa dell'attacco, e il fatto che si sia trattato di un'operazione dei Guardiani della Rivoluzione, dimostra quanto profondamente il Mossad, le unità cyber di Israele, l'Unità 8200 e l'Aeronautica militare israeliana siano penetrati nel regime iraniano - ha aggiunto il Nyt -. Ciò significa che nessun leader iraniano può fidarsi più dell'altro", ha aggiunto il Nyt.

Oggi Khamenei, ha incontrato un gruppo di élite a Teheran e ha attribuito la tensione e le guerre regionali agli "Stati Uniti e ad alcuni paesi europei" che "affermano falsamente di portare pace e tranquillità nella regione". Khamenei ha detto che i rappresentanti di tutti questi Paesi devono "andarsene" dalla regione in modo che gli Stati dell'area possano vivere in pace. La Guida suprema iraniana ha quindi ricordato di essere "in lutto" per la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ma ha deciso di non rimandare il suo incontro con le élite perché il lutto dell'Iran è una forza "rinvigorente e trainante".