Attacco Iran, “Israele pianifica grande rappresaglia”. Hezbollah: “Respinte truppe da sud del Libano”

Roma, 2 ottobre 2024 – I duecento missili iraniani che ieri sera hanno sorvolato (e colpito) i suoi territori non hanno fermato le operazioni di Israele in Libano: nella notte sono ripresi i bombardamenti verso una serie di obiettivi di Hezbollah. Colpiti nuovamente il sud del Paese e la capitale Beirut: in particolare, l’esercito di Tel Aviv ha esortato i civili ad allontanarsi da due edifici nel quartiere di Dahye e dalla zona di Choueifat Al-Amrousieh. Hezbollah ha annunciato di aver respinto alcune truppe dell’Idf che erano entrate nella città di Odaisseh, nel sud del Libano. Se la notizia fosse confermata, sarebbe il primo scontro diretto su terra tra la milizia filo-Teheran e l’esercito israeliano.

La tensione resta alta: secondo Axios, che cita alti funzionari israeliani, Tel Aviv starebbe pianificando una “grande rappresaglia” da lanciare entro pochi giorni. L’Iran minaccia: “Se il regime sionista vuole continuare questi crimini o agire contro la nostra sovranità, un'operazione come quella di ieri sarà ripetuta con maggiore intensità e tutte le infrastrutture del regime saranno prese di mira”.

Regno Unito e Francia hanno intanto confermato la loro collaborazione per la difesa di Israele. Le forze britanniche hanno “svolto la loro parte per prevenire un'ulteriore escalation in Medio Oriente”, ha dichiarato il segretario della Difesa John Healey, che ha poi ringraziato coloro che hanno lavorato nell’operazione. Al termine di un consiglio di difesa all’Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere in una nota che Parigi “ha mobilitato” ieri “le sue risorse militari in Medio Oriente per contrastare la minaccia” di Teheran.

Alcune immagini degli attacchi aerei dell'Iran di ieri sera su Israele. In alto, una scuola distrutta a Gedera (Ansa)