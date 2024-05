Invasione di Rafah, gli Usa non bloccano l’invio di armi a Israele. Ma ammettono: “Probabilmente ha violato la legge internazionale”

Tel Aviv, 11 maggio 2024 – Il mondo col fiato sospeso davanti all’invasione di Rafah avviata da Israele. Mentre l’Idf evacua altri quartieri della città, continua il pressing internazionel. L’ultimo appello è della Francia: l’operazione via terra rischia di creare una “catastrofe” per la popolazione della Striscia di Gaza, avverte il ministro degli Esteri d’Oltralpe. Gli Usa hanno minacciato di bloccare l’invio di armi a Tel Aviv ma di fatto le forniture non si sono ancora interrotte. Israele ha “probabilmente violato la legge internazionale” con le armi fornite dagli Usa, dice il rapporto consegnato al Congresso dal Dipartimento di Stato. Ma non ci sono prove definitive. Intanto continuano gli attacchi dal cielo sulla Striscia con decine di civili morti solo oggi. Ieri un passo storico per la Palestina. Dall'Assemblea dell'Onu primo via libera all’ingresso nelle Nazioni Unite a pieno titolo (gli Stati Uniti hanno votato contro, Italia astenuta). Ora la palla passa al Consiglio di sicurezza.

Palestinesi lasciano le loro case di Rafah (Ansa)

