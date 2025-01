Chi si esibirà per l’insediamento di Donald Trump: il ballo iconico con i Village People

Roma, 20 gennaio 2025 – Oggi Donald Trump presterà giuramento a Washington come 47° presidente degli Stati Uniti. Ai festeggiamenti per il suo ritorno alla Casa Bianca si è esibito ieri sera il famoso gruppo americano Village People e stasera si esibirà, tra gli altri, la cantante country Carrie Underwood.

Donald Trump ieri sera durante l'esibizione dei Village People. (AFP)

Village People

Victor Willis, fondatore dei ‘Village People’, aveva annunciato su Facebook che il gruppo accettava l’invito a partecipare alle celebrazioni per Trump: lo stesso tycoon aveva ‘trasformato’ la canzone dei Village People "Y.M.C.A." in un inno, suonandola a raduni ed eventi della campagna elettorale. "Sappiamo che questo non farà felice alcuni di voi, ma crediamo che la musica deve essere eseguita senza riguardo per la politica – ha scritto Willis su Facebook – La nostra canzone Y.M.C.A. è un inno globale che speriamo aiuti a riunire il paese dopo una campagna tumultuosa e divisa". I ‘Village People’ si sono esibiti ieri sera al Turning Point inaugurale-eve Ball (Washington) portando un ambiente di festa. Al ritmo della loro canzone più conosciuta, Trump e il gruppo hanno dato il via all’evento.

Il presidente eletto Donald Trump balla assieme ai Village People "YMCA". (AFP)

Carrie Underwood

La cantante country aveva annunciato sui social che si sarebbe esibita il giorno stesso dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca. "Amo il nostro paese. Sono onorata di essere stata invitata a cantare all'inaugurazione e di essere una piccola parte di questo evento storico – ha detto Underwood la settimana scorsa – sono lieta di rispondere alla chiamata del paese in un momento in cui dobbiamo tutti riunirci nello spirito dell'unità e guardare al futuro."

Secondo quanto riportato sul programma inaugurale pubblicato dal New York Times e altri media, Carrie Underwood (la cui carriera è stata lanciata nel 2005 quando ha vinto "American Idol") all’evento canterà "America the Beautiful" con l’accompagnamento del Coro delle Forze Armate e del Glee Club della United States Naval Academy. Dopo la sua esibizione, il presidente della Corte Suprema John Roberts darà il via al giuramento di Donald Trump da presidente.

Altri nomi presenti all’evento

Tra i big, sono stati invitati personalmente da Trump anche il cantante Billy Ray Cyrus (papà della popstar Miley) come anche Kid Rock, che è stato presentato alla Convention nazionale repubblicana l'estate scorsa a Milwaukee. Anche il cantante Jason Aldean, la cui hit del 2023 "Try That in a Small Town" è stata un inno country, sarà presente al ballo inaugurale di stasera. Christopher Macchio, cantante d'opera, proporrà l'inno nazionale, e Lee Greenwood eseguirà "Proud to be an American".

Nel 2017, per celebrare il suo giuramento, Trump invitò come ospiti il tenore italiano Andrea Bocelli ed Elton John. Entrambi però rifiutarono l’offerta.