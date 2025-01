Incidente seggiovia Astun, gli attimi di terrore prima della caduta. “L’effetto altalena poi il vuoto”

Romna, 18 gennaio 2025 – "Eravamo sulla sedia e ha cominciato a cadere, era come se fossimo in caduta libera. Poi è iniziato l'effetto altalena, da una parte all'altra, è stato un momento di panico". Così Gimenez racconta a El Pais, quei drammatici istanti prima del crollo di una seggiovia nella stazione sciistica di Astún, sui Pirenei spagnoli, che ha provocato il ferimento di 10 persone, tra cui due donne di 18 anni, trasferite in gravi condizioni negli ospedali di Saragozza e ricoverate in terapia intensiva. Altre due persone colpite in modo lieve sono state portate negli ospedali di Huesca e Jaca. Tra i feriti non ci sarebbe nessun italiano. A provocare il cedimento di un cavo e la caduta di diversi sedili sarebbe stato un guasto.

Incidente di una seggiovia in Spagna, diversi feriti gravi

Attimi di terrore per chi si trovava sulla seggiovia e ha dovuto scegliere se saltare o restare sul sedile.

“In quel su e giù, c'è stato un momento in cui dovevi prendere una decisione, se saltare o continuare e ho visto 60 persone saltare da altezze considerevoli"

Racconta un altro testimone, uscito illeso. Dopo l'incidente, lui e sua moglie hanno trascorso un'ora e mezza sulla sedia finché non sono stati soccorsi. La Guardia Civil fa sapere che “è stata abbassata una seggiovia da 15 metri di altezza”. Alcuni sciatori raccontano di aver avvertito come una “fortissima frustata verso il basso e poi l'effetto rimbalzo verso l'alto”.

"Ho volato e sono caduta nella neve e i miei amici sono rimasti con gli sci agganciati e appesi a testa in giù per mezz'ora”, racconta Lorea Maiza, 21 anni, istruttrice della stazione. Secondo una prima ricostruzione, una delle ruote che girano le sedie si è rotta, creando un saliscendi, un effetto camber, con gli utenti che si sono addirittura girati e sono finiti a testa in giù, prima di essere soccorsi.