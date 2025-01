Spagna, un cavo della seggiovia si spezza ad Astun. “La gente volava nel vuoto”. Trenta feriti, di cui 9 gravi

Roma, 18 gennaio 2025 - Un cavo si è spezzato e una linea di una seggiovia spagnolo si è schiantata sulla pista da sci sottostante: 30 feriti di cui 9 gravi. L'incidente è avvenuto sul lato iberico dei Pirenei, nella stazione sciistica di Astun (Huesca).

Cade seggiovia ad Astun (Huesca), lato spagnolo dei Pirenei

La caduta nel vuoto è avvenuta, ha raccontato un testimone alla televisione pubblica Tve, quando il cavo improvvisamente si è rotto e "le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava". I feriti infatti sono stati lanciati in aria dal movimento ondulatorio del cavo, alcuni sono riusciti a rimanere agganciati ai sedili senza ferirsi in maniera grave. Secondo la tv i feriti gravi sarebbero 17, mentre nove sono in fin di vita. manca comunque un comunicato ufficiale

Tampoco se ha caído. Evidentemente al romperse esa pieza quienes estaban subidos han sufrido un gran golpe por la bajada de tensión repentina. De ahí los heridos. Ojalá todos se recuperen. Están en buenas manos, una unidad de élite, la Unidad de Montaña de la Guardia Civil. pic.twitter.com/VgxFRxjCzX — Ibón Domínguez 🛂 🇪🇸🇺🇦 (@Ibon_Dominguez) January 18, 2025

Sul posto sono giunti 5 elicotteri e una decina di ambulanze. Diversi i video sui social dei primi soccorsi e mentre con le scale aiutano a scendere gli sciatori ancora sulla seggiovia.

Notizia in aggiornamento