Incidente aereo in Corea del Sud, piume e sangue nei motori. Ipotesi bird strike sempre più probabile

Seul, 27 gennaio 2025 – L’ipotesi del bird strike come causa dell’incidente aereo di Muan (Corea del Sud) si sta rivelando sempre più fondata: a rivelarlo sono i risultati delle indagini preliminari svolte dai funzionari sudcoreani e statunitensi che stanno indagando sul disastro. Il Boeing 737-800 della Jeju Air è precipitato lo scorso 29 dicembre, uccidendo 179 persone: due delle persone a bordo – entrambe assistenti di volo – si sono miracolosamente salvate. L’aereo, partito da Bangkok, era diretto proprio a Muan: si era schiantato contro una barriera di cemento, a pochi minuti dall’arrivo previsto, esplodendo in una palla di fuoco. Prima, aveva tentato un atterraggio d’emergenza ‘di pancia’, ovvero senza l’utilizzo del carrello, che era bloccato.

I resti dell'aereo della Jeju Air (Afp)

Nel rapporto si legge che nei due motori sono state trovate numerose piume di uccello e macchie di sangue. “I piloti hanno identificato un gruppo di uccelli mentre si avvicinavano alla pista 01 – specifica il report – e una telecamera di sicurezza ha filmato HL8088 (il numero di registrazione dell'aereo, ndr) che si avvicinava a un gruppo di uccelli durante un go-around”. Non è chiaro se i motori del velivolo avessero smesso di funzionare allora o nel momento dell’impatto con la barriera, ma è stato confermato che il registratore vocale della cabina di pilotaggio si era disattivato quattro minuti prima dell’incidente.

Secondo le analisi del dna condotte sui resti, gli uccelli in questione erano delle alzavole del Baikal – volatili imparentati con le anatre – solite migrare verso la penisola coreana in inverno dai loro luoghi di riproduzione in Siberia. Sin dalle prime ore dopo la tragedia, la pista del bird strike era stata quella ritenuta essere più probabile.

Il disastro di Muan è il più grave incidente della storia dell’aviazione sudcoreana. Il governo di Seul ha ordinato la sostituzione delle barriere in cemento negli aeroporti con altre in materiali meno ‘pericolosi’ in caso di incidenti.