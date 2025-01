Spettacolare incendio a Parigi: brucia campanile dell’Ottocento

Parigi, 27 gennaio 2025 – Un altro edificio storico inghiottito dalle fiamme nel cuore di Parigi: a quasi sei anni dal rogo che ha devastato Notre Dame, un incendio è divampato sul campanile della sede del municipio del XII arrondissement, nella zona est della capitale francese.

Secondo quanto riportato da Le Figaro, il fuoco si sarebbe propagato sulla struttura, alta 36 metri, partendo dal tetto localizzato più in basso. Cosa lo abbia scatenato è ancora un mistero. Tuttavia, nulla fa pensare a un incendio doloso. Non ci sono state vittime.

Rue de Trévise, Cathédrale Notre-Dame ,rue du Faubourg Saint-Jacques, Mairie du XIIe : les mandatures de Mme Hidalgo auront été celles des catastrophes. Il faudra que les erreurs commises soient jugées .pic.twitter.com/qToh16WsEC — heptaxi!lacroissance (@L_from_Paris) January 27, 2025

La situazione è stata domata dopo tre ore dai vigili del fuoco, intervenuti con una sessantina di mezzi e 150 uomini. Presente sul posto anche il capo della polizia Laurent Nunez. Poco prima delle 7 del mattino, un portavoce ha fatto sapere che era “tutto sotto controllo”. Intorno alle 7.30 il fuoco non era più visibile, ma elementi incandescenti stavano ancora precipitando dal tetto.

Le fiamme sono state viste da diverse zone di Parigi. La guglia dell’edificio – risalente all’Ottocento – è stata danneggiata, e secondo quanto riferisce il responsabile dei pompieri Mathieu Lamouliatte, necessita di verifiche per accertarsi della sua stabilità. “Ora dobbiamo accertarsi che non crolli nulla”, ha dichiarato, ricordando che tempo fa il campanile presentava delle criticità strutturali, “un rischio di crollo”. Particolare attenzione verrà riservata anche alle numerose opere d’arte custodite nel palazzo. Non si tratta delle uniche operazioni in programma: i vigili del fuoco dovranno anche sversare l’acqua che si trova sotto al tetto, accumu latasi durante i lavori di spegnimento.

La sede del XII arrondissement di Parigi – che ospita la stazione Lyon, il porto turistico della città, e l’Opera Bastille – è un edificio di particolare pregio, che incorpora elementi tipici delle architetture del Rinascimento e dei regni di Luigi XIII e Luigi XIV.