Londra, grattacielo a fuoco: un centinaio di evacuati, anche bambini. Le ultime notizie

Londra, 26 agosto 2024 – Un incendio devastante a Dagenham, nella zona est di Londra, sta impegnando oltre 200 vigili del fuoco.

Due persone ferite sono state trasportate in ospedale.

Lo riporta Sky News affermando che un centinaio di persone, tra cui bambini, sono state evacuate ed è in corso una “importante operazione di ricerca e soccorso”.

I vigili del fuoco di Londra hanno affermato che l’edificio, descritto come un edificio residenziale e commerciale ad uso misto, presentava “diversi problemi di sicurezza antincendio”.

Vasto incendio in un grattacielo a Londra: un centinaio di evacuati

Il rogo che uccise i fidanzati italiani nel 2017

Come ha affermato un portavoce della London Fire Brigade, “l’intero edificio” è stato colpito dalle fiamme, comprese le impalcature dei lavori in pieno svolgimento per rimuovere il rivestimento “non conforme” presente sul palazzo. L’avvio su vasta scala di questo tipo di ristrutturazioni nella capitale e in altre città inglesi era iniziato dopo il rogo della Grenfell Tower, palazzone di edilizia popolare divorato ai piani alti dalle fiamme il 14 giugno 2017 ai margini del quartiere londinese di Kensington & Chelsea, in cui morirono 72 persone, inclusa una coppia di giovani architetti italiani originari del Veneto, Marco Gottardi e Gloria Trevisan.

Come è emerso, l’incendio era stato alimentato da pannelli infiammabili a basso costo installati sulla facciata dai gestori privati dell’ex edificio pubblico grazie a una normativa anti-incendi carente e sulla scia di una serie di allarmi precedenti ignorati.

Incendio a Londra: cosa sappiamo

Come spiega la Bbc, le impalcature attorno all’edificio in Freshwater Road sono andate in fiamme, così come parti del condominio fino al sesto piano e il tetto. I vigili del fuoco di Londra hanno spiegato che al momento non sono state determinate le cause dell’incendio che ha investito l’edificio “a uso residenziale e commerciale’’.

Ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre”

La strada è stata chiusa al traffico e 225 vigili del fuoco sono stati inviati sul luogo dell’incendio con quaranta autopompe. “L’ incendio sta producendo un fumo denso e consigliamo ai residenti locali di tenere finestre e porte chiuse’’, ha dichiarato il comandante della stazione dei vigili del fuoco Alan Bendell. Secondo i vigili del fuoco l’edificio presentava ‘’diversi problemi di sicurezza’’. “Abbiamo curato quattro pazienti sul posto e ne abbiamo portati due in ospedale”, ha detto un portavoce del servizio ambulanza.