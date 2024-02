Ilaria Salis, Orban: “Non è stata isolata. Mi muoverò per equo trattamento”

Bruxelles, 1 febbraio 2024 – Qualcosa si muove sul caso di Ilaria Salis, come spiegato anche dal papà della giovane brianzola detenuta da 11 mesi in Ungheria e accompagnata in aula l’altro giorno incatenata mani e piedi. Il premier ungherese Viktor Orban ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver parlato con la premier Meloni in un’ora di colloquio all’hotel Amigo a Bruxelles.

"Ho detto che ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo. Non è corretto dire così”, ha esordito. E ha aggiunto: “Ho raccontato nei dettagli” il caso Ilaria Salis alla premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni e Viktor Orban

"Tutti i diritti saranno garantiti”, ha aggiunto parlando con i cronisti al termine dell’incontro con Meloni.

"Ho fornito a Meloni tutti i dettagli del caso Ilaria Salis... Ho chiarito che nel sistema ungherese la magistratura non dipende dal governo ma dal parlamento. Il sistema giudiziario è totalmente indipendente dal governo. L'unica cosa che sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento in prigione ed esercitare un'influenza affinché abbia un equo trattamento", ha precisato.

Prima dell’incontro tra i due premier tuttavia era intervenuto il portavoce di Orban, affermando che i reati di cui è accusata Ilaria Salis "sono gravi sia in Ungheria che a livello internazionale" e "le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell'accusa e del reato commesso".

Il portavoce di Orban: “Le condizioni di detenzione rispettano standard Ue”

Il portavoce del premier ungherese, Zoltan Kovacs, ha scritto su X un lungo post sugli "attacchi antifascisti dello scorso febbraio in Ungheria". "Ecco alcuni fatti sul caso Salis e sui suoi 11 mesi di detenzione che dovresti conoscere prima di cadere vittima di questo attacco orchestrato e di sinistra volto a distruggere le buone relazioni politiche tra Ungheria e Italia", scrive ancora Kovac. "La credibilità di Ilaria Salis è altamente discutibile, come dimostrano, tra l'altro, le false dichiarazioni da lei rilasciate circa la sua istruzione, la sua situazione familiare e le sue relazioni personali, rivelatesi poi false".

"Le condizioni di detenzione della sospettata rispettano tutti gli standard dell'UE, sia in termini di salute che di assistenza fornita", scrive il portavoce. "Il 29 gennaio 2024, al primo processo, Ilaria Salis è stata condotta in aula in stato di contenzione" e si è parlato di "'condizioni disumane' che 'vanno contro i diritti umani'" secondo i "commentatori di sinistra", scrive Kovacs: "Certo, è stata trattenuta in aula e sì, aveva già trascorso 11 mesi in detenzione. Ma 'disumano'? Non proprio no". Inoltre, "l'affermazione secondo cui sono presenti ratti" nella cella "è una bugia e gli istituti di servizio carcerario soddisfano elevati standard igienici". Salis, inoltre, ha avuto "contatti regolari con i suoi genitori" e con i servizi consolari.

Il papà della 39enne ha replicato a quanto scritto dal portavoce: “Ci sono dei fatti che sono al di là delle parole, per cui non c'è bisogno di commentare più di tanto. Adesso speriamo che si smuovano un pò le acque - ha concluso -. Oggi sono stato a pranzo con l'ambasciatore”.