"Hackman potrebbe non aver compreso la morte della moglie"

Gene Hackman aveva il morbo di Alzheimer a uno stato avanzato: "È possibile che non sia stato consapevole che la moglie era morta", ha detto la medico legale del New Mexico Heather Jarrell in una conferenza stampa a Santa Fe, aggiungendo che l’attore dovrebbe essere morto per arresto cardiaco giorni dopo la moglie. Lo sceriffo della città, Adan Mendoza, ha ricostruito gli ultimi movimenti di Betsy Arakawa. La donna, il cui corpo è stato trovato sul pavimento del bagno della casa, è morta presumibilmente per un virus. Arakawa era stata vista viva l’ultima volta l’11 febbraio, quando era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre visitava una farmacia CVS locale e un negozio di cibo per cani prima di tornare nella sua comunità recintata. L’11 febbraio è anche stato l’ultimo giorno in cui Arakawa ha avuto comunicazioni via e-mail. Secondo Jarrell, suo marito, Gene Hackman, è probabilmente morto il 18 febbraio, quando il suo pacemaker ha registrato per l’ultima volta il suo battito cardiaco.