Kiev, colpito aeroporto militare russo: è la base dei caccia. Trump scontento della telefonata con Putin: “Vuole continuare a uccidere”

Roma, 5 luglio 2025 – Mentre proseguono i raid di droni russi (nella notte Mosca ha lanciato 322 droni sulla regione di Khmelnytskyi e la città di Starokostyantyniv) e all’indomani del massiccio attacco con 550 droni, oggi Kiev risponde con un attacco all'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Le unità delle forze per operazioni speciali dell'Ucraina hanno colpito lo scalo, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo lo Stato Maggiore, sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli.

Intanto il presidente americano Donald Trump si è detto molto deluso per l'ultimo colloquio telefonico con Vladimir Putin, affermando di non vedere alcun segnale da parte della Russia che possa indicare un progresso verso la fine della guerra in Ucraina. "È una situazione molto difficile. Vi avevo detto che ero molto scontento della mia telefonata con il presidente Putin. Vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere persone, non va bene".

Edifici in fiamme dopo l'attacco russo con droni nella regione di Kharkiv

