Guerra in Ucraina, ultime notizie: sanzioni Usa contro la Russia su 500 obiettivi

06:00

Vicepremier Ucraina: "Europa e Usa facciano la loro parte"

Gli americani e gli europei non stanno facendo "la loro parte" nella guerra in Ucraina. L'accusa viene dalla vicepremier di Kiev, Irina Vereschuk, in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. "Noi abbiamo fatto la nostra parte. Ora ci attendiamo che l’Europa faccia la sua", dice Vereshchuk, la quale ammette di cogliere "stanchezza tra la gente che lotta per la sua vita e per il nostro Stato", ma rivendica la resistenza all'attacco russo. "Noi abbiamo fatto bene la nostra parte. Sono gli europei e gli americani che adesso non fanno la loro. Ora sta cominciando una nuova fase della guerra", ha aggiunto.