Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Fornitura di gas all’Europa? Situazione molto complicata”. Incendio distrugge fabbrica di droni Shaheb

Roma, 23 dicembre 2024 – In Russia un devastante incendio ha distrutto un magazzino contenente componenti per droni Shahed nella zona di Alabuga, a più di mille chilometri dall'Ucraina. A riferirlo è la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina (Gur). Secondo il comunicato, sono state bruciate 65 fusoliere di droni d'attacco, motori, sistemi di navigazione e termocamere per la produzione di 400 droni Shahed-136.

Il Gur non si è assunto esplicitamente la responsabilità di quanto accaduto e non ha fornito dettagli sulla causa di quello che ha definito un "incendio misterioso", ma ha osservato che si è trattato di "un altro colpo al complesso militare-industriale della Russia terrorista". Si ritiene che lo stabilimento di assemblaggio di Shahed ad Alabuga, situato a 210 chilometri da Kazan, sia una struttura chiave per la produzione di droni russi.

Non si fermano i combattimenti in Ucraina

Intanto mentre il Cremlino ha dichiarato che, durante il loro incontro di ieri a Mosca con al centro la questione della fornitura di gas, il presidente russo Vladimir Putin e il premier slovacco Robert Fico hanno discusso anche della guerra in Ucraina – “Putin ha spiegato la sua visione della situazione attuale sul campo di battaglia”, le parole del portavoce Dmitri Peskov – , la Corea del Nord pare intenzionata a schierare ulteriori truppe per sostenere Mosca nella guerra contro Kiev. Lo ha comunicato oggi lo Stato maggiore sudcoreano, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Yonhap. I vertici militari di Seul ritengono, inoltre, che il numero di soldati nordcoreani che hanno già perso la vita o sono rimasti feriti nel conflitto sia di circa a 1.100.

