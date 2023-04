Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: droni colpiscono porto di Odessa. Wagner avanza a Bakhmut

Roma, 4 aprile 2023 - Nuova offensiva dell'esercito russo in Ucraina. Nella notte sono stati sferrati attacchi con droni nelle regioni a sud del Paese. I raid lanciati con gli Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana hanno colpito anche il porto di Odessa. L'Aeronautica militare di Kiev ha intercettato e abbattuto 14 droni. Nella costa orientale del mar d'Azov in tutto sono stati lanciati 17 UAV.

Aggiornamenti sull'attentato a San Pietroburgo, dove tre giorni fa è rimasto ucciso il blogger Vladen Tatarsky. Nel nuovo video diffuso dal giornalista ucraino dissidente Anatoly Shariy si vede Darya Trepova, la donna arrestata con l'accusa di aver consegnato il pacco con la statuetta contenente l'ordigno, seduta tranquillamente a non più di 5 metri da Tatarsky. Nel video si vede poi la Trepova che sta per allontanarsi dopo avere consegnato il pacco. Questi la richiama usando il nome di Nastia (diminutivo di Anastasia), il nome con cui sembra si fosse presentata a lui, e la invita a sedersi alla sua sinistra. Poi Tatarsky apre il pacco ed estrae il busto, raffigurante un soldato. Poco dopo avviene l'esplosione.

Il think tank statunitense Isw aggiorna sui combattimenti a Bakhmut, dove da mesi sono in corso violenti combattimenti per la conquista della città. Secondo l'Isw, il Gruppo Wagner sta compiendo progressi nell'avanzata al centro della città: dopo aver preso il palazzo dell'amministrazione comunale la notte del 2 aprile, sono state pubblicate nuove immagini riprese da un drone che mostrano le milizie di Yevgeny Prigozhin mentre issano le bandiere russe sulle macerie dell'edificio amministrativo distrutto il 3 aprile. Diversi blogger militari russi hanno inoltre diffuso un'immagine di un combattente Wagner in piedi davanti all'edificio dell'amministrazione comunale di Bakhmut prima che venisse distrutto. Il gruppo Wagner probabilmente continuerà a cercare di consolidare il controllo del centro di Bakhmut e a spingersi verso ovest, attraverso le aree urbane, in direzione di Khromove.

Guerra in Ucraina: le news in diretta