Kiev: “Zaporizhzhia attaccata 440 volte in 24 ore”. Kherson sotto le bombe: colpite 22 città

08:06

Casa Bianca: "Biden incontrerà Zelensky in Francia e al G7 in Italia"

Joe Biden incontrerà Volodymyr Zelensky a margine delle commemorazioni dello sbarco in Normandia e poi al vertice del G7 in Italia: lo ha reso noto la Casa Bianca poco dopo la partenza del presidente americano per la Francia. "Durante il suo viaggio in Normandia, Biden avrà l'opportunità di parlare con il presidente Zelensky per discutere della situazione in Ucraina e di come possiamo continuare ad approfondire il nostro sostegno all'Ucraina", ha affermato un portavoce del consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan a bordo dell'Air Force One.