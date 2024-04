Partigiani filo-ucraini in Crimea: “Abbiamo attaccato Sebastopoli”. Isw: “Mosca intensificherà i raid prima dell’arrivo degli aiuti Usa a Kiev”

Mosca, 21 aprile 2024 – Le forze russe potrebbero intensificare gli attacchi sfruttando la finestra temporale prima dell'arrivo dei nuovi aiuti militari in Ucraina: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) alla luce dell'approvazione di ieri alla Camera Usa del disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per Kiev.

Continuano gli attacchi delle forze russe in Ucraina

Finora Mosca ha cercato di sfruttare le degradate capacità di difesa aerea ucraine nel tentativo di far collassare la rete energetica del Paese e causare danni a lungo termine alle infrastrutture e alla capacità dell'industria militare di Kiev, osservano gli esperti del centro studi statunitense. Con l'arrivo ormai previsto degli aiuti militari Usa, la Russia probabilmente intensificherà le operazioni offensive e gli attacchi con missili e droni per “raggiungere obiettivi operativamente significativi che diventeranno sicuramente più difficili da ottenere” dopo l'arrivo degli aiuti, prosegue l'Isw. Negli ultimi sei mesi, comunque, le forze russe hanno ottenuto solo vantaggi tattici “ed è improbabile che raggiungano una svolta che farebbe crollare la linea del fronte”, sottolinea il rapporto.

Intanto Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, torna a rilanciare l’allarme su un possibile uso di armi nucleari da parte di Vladimir Putin: “Non sappiamo cosa aspettarci da lui, probabilmente lo farebbe. Nessuno si aspettava due anni fa che il presidente russo avrebbe ordinato di attaccare l'Ucraina. Lui terrorizza le persone, le tiene in uno stato di paura, nessuno sa quello che Putin farà”.

