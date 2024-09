Ucraina, attacco russo con i droni: colpito ospedale a Sumy

09:21

Blinken vede Wang

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso ieri sera al ministro degli Esteri cinese Wang Yi le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo al sostegno di Pechino all'industria della difesa russa. Per Blinken, le affermazioni della Cina secondo le quali cercherebbe la pace in Ucraina ''non quadrano''. Lo riferiscono il Kyiv Independent, quotidiano ucraino in lingua inglese. "Una pace in cui l'aggressore ottiene tutto ciò che cerca, e in cui non vengono rispettati i diritti della vittima, non è una ricetta per una pace duratura, e certamente non per una pace giusta", ha detto Blinken quando gli è stato chiesto di una proposta di pace da parte della Cina e del Brasile, riporta Voice of America.