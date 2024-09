Cina: Wsj, affonda in cantiere il nuovo sommergibile nucleare

Roma, 27 settembre 2024 – Il nuovo sottomarino d'attacco a propulsione nucleare della Cina è affondato in primavera, rappresentando un duro colpo per uno dei programmi d'arma prioritari del Paese, hanno affermato funzionari statunitensi, lo scrive il Wall Street Journal.

Il sommergibile nucleare affondato

L'episodio dell’affondamento del sommergibile nucleare cinese, che le autorità cinesi si sono affrettate a insabbiare e che non è stato precedentemente reso noto, è avvenuto in un cantiere navale vicino a Wuhan tra fine maggio e inizio giugno.

La Cina e la supremazia manina

Ciò avviene mentre la Cina spinge per espandere la sua marina, compresa la flotta di sottomarini a propulsione nucleare. Il Pentagono ha definito la Cina come la sua principale "sfida di accelerazione" a lungo termine, e i funzionari statunitensi affermano che Pechino ha utilizzato pressioni politiche e militari per cercare di costringere Taiwan, un'isola governata separatamente che Pechino rivendica come parte del suo territorio. La Cina afferma che il suo obiettivo nel costruire un esercito di livello mondiale è quello di scoraggiare l'aggressione e salvaguardare i suoi interessi all'estero.

Combustibile nucleare a bordo?

Gli Stati Uniti non sanno se il sottomarino trasportasse combustibile nucleare al momento dell'affondamento, ma esperti esterni al governo statunitense ritengono che ciò sia probabile. La tecnologia sottomarina è da tempo un settore in cui gli Stati Uniti hanno un vantaggio, ma la Cina sta lavorando intensamente per colmare il divario. Pechino si è mossa per diversificare la produzione di sottomarini a propulsione nucleare.

La produzione è stata concentrata nella città nord-orientale di Huludao, ma ora la Cina si sta muovendo per produrre sottomarini d'attacco a propulsione nucleare presso il cantiere navale di Wuchang vicino a Wuhan.

Secondo un rapporto del Pentagono pubblicato l'anno scorso sulla potenza militare della Cina, alla fine del 2022 Pechino aveva 48 sottomarini d'attacco a propulsione diesel e sei sottomarini d'attacco a propulsione nucleare.

Il sottomarino classe Zhou

La nave affondata, della classe Zhou, è la prima di una nuova classe di sottomarini cinesi a propulsione nucleare e presenta una caratteristica poppa a forma di X, progettata per renderla più manovrabile. Il sottomarino è stato costruito dalla China State Shipbuilding Corp., un'azienda statale, ed è stato avvistato ormeggiato lungo un molo sul fiume Yangtze a fine maggio, mentre era sottoposto agli ultimi lavori di equipaggiamento prima di prendere il mare. Dopo l'affondamento, all'inizio di giugno sono arrivate delle grandi gru galleggianti per recuperare il sottomarino dal letto del fiume, secondo le foto satellitari del sito.

Gli incidenti a sottomarini nucleari

Incidenti come quello di Wuhan sono rari ma sono già capitati in passato. Gli Stati Uniti hanno subito battute d'arresto simili, che si sono rivelate costose. Nel 1969, la USS Guitarro a propulsione nucleare era ormeggiata in un cantiere navale in California quando affondò a seguito di una serie di errori da parte dei lavoratori edili. Non fu ufficialmente messa in servizio fino a 32 mesi dopo il suo affondamento. Nel 2015 il sottomarino nucleare russo Project 949 Oryol subi' un grave incendio mentre era in riparazione nel cantiere navale di Zvezdochka nella città di Severodvinsk, nel nordovest della Russia. A bordo dell'unità non c'erano armi. Le fiamme, come precisato da una fonte della polizia, si svilupparono nel rivestimento di gomma tra l'involucro esterno e quello interno del sottomarino durante un lavoro di saldatura.