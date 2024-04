Bruciano ancora le centrali elettriche in Ucraina. Mosca: droni di Kiev su Rostov

06:00

Fbi, Wray: temo attacco simile a quello di Mosca

L'FBI è preoccupata per la possibilità che un attacco simile a quello nella regione di Mosca contro il Crocus City Hall possa verificarsi negli Stati Uniti. A dichiararlo è il direttore dell'agenzia statunitense, Christopher Wray, nelle note preparate per la sua audizione alla Camera dei Rappresentanti. Il capo dell'FBI teme "un potenziale attacco coordinato qui in patria, simile all'attacco ISIS-K che abbiamo visto nella Concert Hall russa un paio di settimane fa".