Il piano di Putin, Wsj: “Vuole riattivare la centrale nucleare di Zaporizhzhia”. E’ la più grossa d’Europa

L'impianto da 6 gigawat si trova in una zona altamente a rischio e militarizzata. Il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky: “Critico il fronte orientale”. Mosca: “Uccisi 210 soldati di Kiev”. Ex capo di Stato Maggiore GB: Ucraina potrebbe perdere la guerra nel 2024