Capo forze armate di Kiev: esercito russo conquisterà Chasiv Yar entro il 9 maggio. Le prossime mosse

Roma, 14 aprile 2024 – "La massima leadership militare russa ha incaricato le truppe di catturare la città di Chasiv Yar, nella regione del Donetsk, entro il 9 maggio”. Lo ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi, citato da Ukrinform. L’obiettivo cade per una ricorrenza, quella del 9 maggio, molto importante per Mosca che celebra la Giornata della vittoria contro la Germania nazista durante il secondo conflitto mondiale.

Esercito ucraino a Kostyantynivka nel Donetsk (Ansa)

“Il nemico sta anche concentrando gli sforzi per sfondare le nostre difese a ovest di Bakhmut, uscire sul canale Siverskyi Donets nel Donbas, catturare l'insediamento di Chasiv Yar e creare le condizioni per un'ulteriore avanzata all'agglomerato di Kramatorsk”, ha detto Syrsky su Facebook. “Per rispondere adeguatamente alle azioni del nemico e rafforzare la difesa delle nostre truppe in questa direzione, sono state adottate misure per rafforzare le forze in campo: le brigate con munizioni, droni e guerra elettronica”.