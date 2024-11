Ucraina, allarme Usa: “Possibile significativo attacco russo su Kiev”

Roma, 20 novembre 2024 – Mosca potrebbe rispondere al lancio di missili ATACMS dall'Ucraina contro il territorio russo con un "attacco aereo significativo" su Kiev. E' l'allarme lanciato da Washington che ha deciso la chiusura dell'ambasciata nella capitale ucraina. "L'ambasciata statunitense a Kiev ha ricevuto informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo il 20 novembre", ha affermato in un messaggio sul suo sito web. "Per eccesso di cautela, l'ambasciata sarà chiusa e i dipendenti dell'ambasciata hanno ricevuto istruzioni di cercare rifugio. L'ambasciata statunitense raccomanda ai cittadini statunitensi di prepararsi a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme aereo".

Intanto la conquista di territori ucraini da parte della Russia prende slancio. L'esercito russo sta accelerando l'avanzata lungo la linea del fronte e, secondo i dati dell'Institute for the Study of War (ISW) citati dalla Bbc, ha guadagnato quasi sei volte più territorio nel 2024 rispetto al 2023. L'offensiva di Mosca si avvicina ai principali hub logistici ucraini nella regione orientale del Donbass e nel frattempo l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk sta vacillando.

Se gli Stati Uniti "taglieranno" il supporto militare all'Ucraina "penso che perderemo". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al canale conservatore americano Fox News, rispondendo a una domanda sull'attuale situazione bellica "Ovviamente, comunque – ha aggiunto – resteremo ai nostri posti e combatteremo. Abbiamo una produzione di armamenti, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere".

SEGUI LA DIRETTA

Guerra in Ucraina