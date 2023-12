Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Pioggia di missili e droni russi su tutto il Paese

06:30

Attacco russo, allerta in tutta l'Ucraina

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, mentre nella notte le forze russe hanno preso di mira diverse città in tutta l'Ucraina, portando all'attivazione di un'allerta aerea nazionale. Una mezza dozzina di città sono state oggetto degli attacchi russi, tra cui Kharkiv (nord-est), Leopoli (ovest) e Odessa (sud), hanno riferito le rispettive autorità locali. Un allarme aereo generalizzato in tutto il Paese è stato attivato intorno 5:00 (le 6:00 in Italia).