Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Mosca a Kiev: “Aspettatevi le peggiori notizie”. Razzi su Belgorod, un morto

Kiev, 30 dicembre 2023 – Dopo il massiccio attacco lanciato venerdì dall’esercito russo su Kiev, Leopoli, Kharkiv, Odessa e Kherson, arrivano anche le nuove minacce da parte del rappresentante permanente del Cremlino all’Onu, Vasily Nebenzya, nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza: “I piani militari del regime di Kiev hanno subito un fiasco totale, quindi aspettatevi le peggiori notizie per voi e per i vostri delegati ucraini nel prossimo futuro”. Secondo il diplomatico “i nuovi pacchetti di assistenza militare e finanziaria per Zelensky e la sua banda approvati a Washington o Bruxelles ritarderanno soltanto l'agonia del suo regime, ma non la impedirà. La vittoria militare dell’Ucraina sulla Russia è un obiettivo irraggiungibile”, ha detto Nebenzya.

Continuano i violenti scontri sul campo di battaglia

Intanto una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite in seguito al lancio di razzi da parte delle forze ucraine sulla città russa di Belgorod, ha reso noto il governatore Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia Tass. Tra i feriti ci sono anche un bambino e una donna e diversi danni sono stati registrati in dieci edifici residenziali. Nella notte trentadue droni ucraini sono stati abbattuti sulle regioni di Mosca, Bryansk, Kursk e Oryol: lo rende noto il Ministero della Difesa russo. Non si hanno al momento notizie di vittime.