Ucraina, arrestato il metropolita Pavel filorusso. Presidenza del consiglio di sicurezza Onu a Mosca

Roma, 1 aprile 2023 – La Russia assume oggi la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu. E Kiev definisce la cosa “non solo una vergogna”, ma “un altro colpo simbolico al sistema di regole delle relazioni internazionali”. Intanto per il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley “è improbabile che l'Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest'anno, non credo che si possa fare a breve termine. È un compito militare molto, molto difficile”. “Si tratta di 200mila russi che si trovano ancora nell'Ucraina occupata. Non dico che non si possa fare. Dico che è difficile”, ha spiegato Milley in un’intervista a Defense one. E ha aggiunto che intanto la Russia “ha fallito” dal punto di vista strategico e operativo, “e ora sta fallendo anche dal punto di vista tattico”.

Intanto tre funzionari Usa riferiscono all’agenzia Reuters che gli Stati Uniti annunceranno lunedì l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 2,6 miliardi di dollari. Nel pacchetto ci sarebbero radar per la sorveglianza, missili anti-carro e munizioni di precisione. Quest'ultimo invio porta a 30 miliardi il valore delle armi inviate da Washington a Kiev dall'inizio dell'invasione russa.

Il metropolita Pavel, Pechersk Lavra, al centro con alcuni fedeli (Ansa)

