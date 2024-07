Mosca distrugge 7 jet militari ucraini in un attacco missilistico. Orban a Kiev

Roma, 2 luglio 2024 – Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione europea, è arrivato a Kiev per la sua prima visita in Ucraina dall'invasione russa del 2022. "Il tema principale dell'incontro sarà la possibilità di costruire la pace. Orban e Zelensky discuteranno anche delle questioni attuali delle relazioni bilaterali ungheresi-ucraine", si legge in un breve comunicato dell'agenzia MTI. Per Orban, leader dell'estrema destra euroscettica e con posizioni più vicine al Cremlino che a Kiev, è la prima visita in Ucraina all'indomani dell'assunzione da parte del suo Paese della presidenza di turno dell'Unione europea.

Orban a Kiev da Zelensky (foto Ansa)

