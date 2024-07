Ucraina, droni navali su porto strategico russo nel Mar Nero. Offensiva di Mosca si concentra su Toretsk

11:08

Erdogan partito per Astana dove incontrerà Putin

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è partito per la capitale del Kazakistan, Astana, dove è in programma un vertice dell'Organizzazione di Shanghai, ma soprattutto un importante bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin. Putin ed Erdogan dall'inizio del conflitto in Ucraina si sono incontrati in diverse occasioni, ad Astana andrà in scena un nuovo atto del rapporto tra i due, mai interrotto, anzi forse uscito più forte dall'inizio della guerra in Ucraina. Una visita di Putin in Turchia è saltata quando sembrava ormai certa la data del 12 febbraio. Inizialmente rinviato, l'incontro non ha avuto luogo, nonostante sia stato più volte annunciato, tra aprile e maggio scorso. Putin ha recentemente ringraziato il presidente turco per le intese raggiunte con Mosca nella gestione delle crisi in Siria e nel Caucaso, ma soprattutto per gli sforzi messi in atto nella mediazione tra Russia e Ucraina. Putin sa che, se vorrà davvero prendere in considerazione l'opzione diplomatica, è Erdogan il canale cui rivolgersi perché la Turchia è un Paese importante nella Nato e dialoga anche con Kiev. Nel mirino di Erdogan c'è invece la riapertura del corridoio marittimo che ha permesso al grano e a prodotti ucraini di abbandonare i porti bloccati dalla guerra tra luglio 2022 e giugno 2023.