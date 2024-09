Missili russi su Kiev e Leopoli, scatta l’allarme in tutta l’Ucraina: 2 morti e 30 feriti. Palazzi in fiamme e blackout

Roma, 4 settembre 2024 – Droni e bombardieri su Kiev e Leopoli, stanotte l’allarme è scattato in tutta l’Ucraina. “Edifici residenziali in fiamme nella zona della stazione”, annuncia il sindaco di Lepoli. Due morti e una trentina di feriti (ma il bilancio è ancora provvisorio), tra cui due minori di 10 e 15 anni, cinque persone sono in gravi condizioni. Leopoli è senza corrente, sospesi alcuni dei trasporti. Chiuse per oggi le scuole.

05:02 Esplosioni a Leopoli: 2 morti e 17 feriti Due persone sono morte e 17 sono rimaste ferite negli attacchi lanciati dalle forze russe durante durante la notte contro la città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale: lo ha reso noto il governatore dell'omonima regione. 04:46 Pioggia di missili su Lepoli: 17 feriti, cinque gravissimi L'attacco missilistico russo avvenuto stanotte a Leopoli ha provocato il ferimento di 17 persone: di queste, due sono minori di 10 e 15 anni e 5 sono in gravi

condizioni. Lo si legge sulla stampa ucraina che cita il sindaco Andriy Sadovy. Secondo quanto riferito, gli edifici residenziali nella zona della stazione centrale hanno preso fuoco a seguito dell'attacco, che ha provocato anche l'interruzione della corrente elettrica e di alcuni dei trasporti. 04:30 Raid russo a Lepoli: "Edifici residenziali in fiamme" "Gli edifici residenziali sono in fiamme nella zona della stazione ferroviaria principale" di Leopoli: lo scrive su Telegram il sindaco della città attaccata nella notte dalle forze russe con missili ipersonici. "Due scuole non inizieranno le lezioni oggi: gli studenti di Arnika restano a casa", aggiunge il primo cittadino, sottolineando che "molte finestre sono andate in frantumi nella zona delle vie Konovalets, Braty Mikhnovski e Melnyk". Non ci

sono ancora notizie di eventuali feriti o vittime. Raid russi sull'Ucraina: edifici in fiamme 04:15 L'allarme: "Missili Kinzhal su Leopoli, rimanete al riparo" Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco contro la città di Leopoli, nell'ovest del Paese, con missili ipersonici Kinzhal: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Andriy Sadovy, come riporta Ukrinform. Diverse forti esplosioni sono state udite nella città durante un allarme aereo. "Missili Kinzhal sopra Leopoli", ha scritto il sindaco sul social media. "La difesa aerea è in azione. Non fate video! Rimanete al riparo!", ha aggiunto. 04:00 Allarme aereo in tutta l'Ucraina, esplosioni a Kiev e Leopoli Attacco di droni e aerei bombardieri dalla Russia, stanotte l'allarme antiaereo è scattato in tutta l'Ucraina. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'operazione ha provocato esplosioni che si sono udite in diverse città, fra le quali anche Kiev e Leopoli.